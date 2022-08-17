В Одессе, Киеве и ряде регионов предупредили о штормовом ветре и грозах: где и когда ждать ненастья

В некоторых областях Украины 17 августа объявили штормовое предупреждение. В частности, в Киеве и Одессе прогнозируют порывы ветра и грозы.

По всей Украине 17 августа объявили I уровень опасности. Есть области, где выпадут значительные дожди по сравнению с другими регионами, сообщает 24 канал.

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Штормовой ветер и дожди в Одессе

Как сообщает гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе будет переменная облачность в течение дня. Возможен дождь и гроза.

Ветер – южный, 5 – 10 метров в секунду. Во время грозы начнутся шквалы от 15 до 20 метров в секунду. Температура утром будет составлять 19 – 21 градус тепла, а днем +26 – 28 градусов.

Ухудшение погодных условий в Киеве

Украинский гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в столице. В Киеве облачно с прояснениями. Днем в городе ожидаются грозы.

Ветер – преимущественно северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Температура будет колебаться от 25 до 27 градусов тепла.

ГСЧС предупреждает о непогоде по всей Украине

17 августа грозы пройдут по всей Украине. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях выпадут значительные дожди.

По данным ГСЧС, повсюду объявлен І уровень опасности, не слишком угрожающий.

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