Ждать ли дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 18 сентября

17 сентября 2024, 14:30
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Автор: Ирина Марцияш

Источник:

Укргидрометцентр

В целом по Украине в среду, 18 сентября, будет переменная облачность. Однако в целом погода в регионах в этот день будет относительно теплой.

Отметим, что в части регионов предполагаются кратковременные дожди и грозы. Однако в большинстве областей осадки не ожидаются, как указывают в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 18 сентября

Синоптики прогнозируют, что 18 сентября будет переменная облачность.

По данным специалистов, ночью будет без осадков, только на юго-востоке, днем в Украине, кроме северо-востока, местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно будет северо-восточный. Его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду, в южных, восточных, днем и в Кировоградской и Днепропетровской областях порывы будут 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет в пределах 12 – 17 градусов тепла, в западных областях температурные показатели будут в пределах от 8 до 13градусов; днем будет 19 – 24 градуса тепла, на высокогорье Карпат от 13 до 18 градусов тепла.

Погода в городах Украины

  • Киев +21...+23
  • Ужгород +22...+24
  • Львов +20...+22
  • Ивано-Франковск +19...+21
  • Тернополь +21...+23
  • Черновцы +20...+22
  • Хмельницкий +21...+23
  • Луцк +21...+23
  • Ровно +21...+23
  • Житомир +21...+23
  • Винница +21...+23
  • Одесса +20...+22
  • Николаев +20...+22
  • Херсон +20...+22
  • Симферополь +21...+23
  • Кропивницкий +17...+19
  • Черкассы +19...+21
  • Чернигов +21...+23
  • Сумы +22...+24
  • Полтава +20...+22
  • Днепр +20...+22
  • Запорожье +20...+22
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +23...+25
  • Харьков +23...+25


Погода на 18 сентября / Инфографика Укргидрометцентра