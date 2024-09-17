Ждать ли дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 18 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В целом по Украине в среду, 18 сентября, будет переменная облачность. Однако в целом погода в регионах в этот день будет относительно теплой.
Отметим, что в части регионов предполагаются кратковременные дожди и грозы. Однако в большинстве областей осадки не ожидаются, как указывают в Укргидрометцентре.
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Погода в Украине 18 сентября
Синоптики прогнозируют, что 18 сентября будет переменная облачность.
По данным специалистов, ночью будет без осадков, только на юго-востоке, днем в Украине, кроме северо-востока, местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно будет северо-восточный. Его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду, в южных, восточных, днем и в Кировоградской и Днепропетровской областях порывы будут 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет в пределах 12 – 17 градусов тепла, в западных областях температурные показатели будут в пределах от 8 до 13градусов; днем будет 19 – 24 градуса тепла, на высокогорье Карпат от 13 до 18 градусов тепла.
Погода в городах Украины
- Киев +21...+23
- Ужгород +22...+24
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +21...+23
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +21...+23
- Луцк +21...+23
- Ровно +21...+23
- Житомир +21...+23
- Винница +21...+23
- Одесса +20...+22
- Николаев +20...+22
- Херсон +20...+22
- Симферополь +21...+23
- Кропивницкий +17...+19
- Черкассы +19...+21
- Чернигов +21...+23
- Сумы +22...+24
- Полтава +20...+22
- Днепр +20...+22
- Запорожье +20...+22
- Донецк +23...+25
- Луганск +23...+25
- Харьков +23...+25