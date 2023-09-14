Это дополнительные средства, помогающие осуществлять ключевые вещи на фронте. О них 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко.

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Роль БПЛА

Главное преимущество БПЛА – возможность видеть врага в режиме онлайн на разных расстояниях: на передней линии фронта и в глубине оперативного пространства. Также беспилотники дают возможность мониторить местонахождение противника, расположение его логистических средств, путей снабжения и так далее.

"За счет ударных БПЛА дневного и ночного применения у нас есть возможность "выносить" противника на расстоянии не только на передовых позициях в окопах, но и в тех местах, в которых он совсем этого не ожидает. Налаживать эффективную контрбатарейную борьбу", – отметил Федоренко.

Эффективно работает объединенное огневое воздействие. Речь идет о четком взаимодействии между артиллерийскими бригадами и подразделениями ударных БПЛА.

"Получается, что мы обнаруживаем, артиллерия поднасыпает и соответственно мы добиваем противника. Или наоборот – артиллерии удается сработать, противник пытается понять, что ему дальше делать. В этот момент подлетаем мы и наносим поражение. То есть совместная коллективная работа, дающая мощный результат", – объяснил военнослужащий.

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Потребность в дронах

Чтобы мощная работа наших защитников не прекращалась, необходимо техническое обеспечение. Той помощи, которую оказывают партнеры и то, что производится внутри страны, недостаточно, чтобы закрыть полную потребность фронта, отметил Юрий Федоренко. Ведь интенсивность боевых действий очень высока.

"Поэтому определенное количество ударных и разведывательных БПЛА возложено на плечи наших граждан, поддерживающих Силы обороны. И важно, чтобы в ближайшее время она была. Чем больше у нас разведывательных средств, тем больше уничтоженных врагов. Чем больше уничтоженных врагов, тем легче продвигаться нашей пехоте и тем меньшее сопротивление они получают. А это значит сохранение жизни наших военных", – подчеркнул командир роты 92 ОМБр.

Поэтому крайне важно не прекращать поддерживать сборы. Любая сумма действительно очень важна на пути к великой цели. Ведущий 24 Канала Фарид Шарафмал собирает на беспилотник Pegasus ARMS 25 для бойцов 3 роты 79 ОДШБ, находящихся на Авдеевском направлении.

Pegasus ARMS 25 – это гигантский коптер, несущий на себе до 20 килограммов "бавовни" для врага. Сумма – 750 000 гривен. Ознакомиться с деталями и присоединиться к сбору можно по ссылке https://fund.24tv.ua/fundraising/98. Потому что это нам нужно, чтобы наши защитники имели необходимую технику.

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