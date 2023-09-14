Це додаткові засоби, які допомагають здійснювати ключові речі на фронті. Про них 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко.

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Роль БпЛА

Головна перевага БпЛА – можливість бачити ворога в режимі онлайн на різних відстанях: на передній лінії фронту і в глибині його оперативного простору. Також безпілотники дають можливість моніторити місце перебування противника, розташування його логістичних засобів, шляхів постачання і таке інше.

"За рахунок ударних БпЛА денного і нічного застосування у нас є можливість "виносити" противника на відстані не лише на передових позиціях в окопах, а й у тих місцях, в яких він зовсім того не очікує. Налагоджувати ефективну контрбатарейну боротьбу", – відзначив Федоренко.

Ефективно працює об'єднаний вогневий вплив. Мовиться про чітку взаємодію між артилерійськими бригадами і підрозділами ударних БпЛА.

"Виходить, що ми виявляємо, артилерія піднасипає і відповідно ми добиваємо противника. Або навпаки – артилерії вдається спрацювати, противник намагається зрозуміти, що йому далі робити. В цей момент підлітаємо ми і наносимо ураження. Тобто спільна колективна робота, яка дає потужний результат", – пояснив військовослужбовець.

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Потреба у дронах

Аби потужна робота наших захисників не припинялася, потрібне технічне забезпечення. Тієї допомоги, яку надають партнери і те, що виготовляється всередині країни, – недостатньо, аби закрити повну потребу фронту, зазначив Юрій Федоренко. Адже інтенсивність бойових дій дуже висока.

"Тому певна кількість ударних і розвідувальних БпЛА покладена на плечі наших громадян, які підтримують Сили оборони. І важливо щоб найближчим часом вона була. Чим більше у нас розвідувальних засобів, тим більше знищених ворогів. Чим більше знищених ворогів, тим легше просуватися нашій піхоті і тим менший супротив вони отримують. А це значить збереження життя наших військових", – наголосив командир роти 92 ОМБр.

Тому в край важливо не припиняти підтримувати збори. Будь-яка сума і справді дуже важлива на шляху до великої мети. Наразі ведучий 24 Каналу Фарід Шарафмал збирає на безпілотник Pegasus ARMS 25 для бійців 3 роти 79 ОДШБ, які перебувають на Авдіївському напрямку.

Pegasus ARMS 25 – це гігантський коптер, який несе на собі до 20 кілограмів "бавовни" для ворога. Сума – 750 000 гривень. Ознайомитися з деталями та долучитися до збору можна за посиланням https://fund.24tv.ua/fundraising/98. Бо це нам потрібно, щоб наші захисники мали необхідну техніку.

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