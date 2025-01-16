Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик и публицист из США Андрей Пионтковский. По его мнению, Байден мог бояться ядерного шантажа кремлевского диктатора Владимира Путина.

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"Ядерный шантаж Путина сработал"

Действующий американский лидер Джо Байден 13 января выступил в Государственном департаменте с речью, которая подытожила его достижения во внешней политике. Андрей Пионтковский отметил, что, в частности, там говорилось о защите Украины от агрессии Путина и недопущении войны между ядерными государствами.

Почему тогда не была оказана помощь, которая достаточна для победы? Он признался, что уступил ядерному шантажу Путина. Что значит "не допустил ядерной войны"? Это значит, что дал достаточно оружия, чтобы Путин не захватил Киев, но недостаточно, чтобы украинская армия выбросила Россию со своей территории, потому что испугался ядерной войны. То есть ядерный шантаж Путина сработал,

– предположил он.

В то же время, по словам российского оппозиционного политика, визит Джо Байдена в Киев однозначно войдет в историю. США оказывали мощную поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения России.