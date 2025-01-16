Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик та публіцист зі США Андрій Піонтковський. На його думку, Байден міг боятися ядерного шантажу кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

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"Ядерний шантаж Путіна спрацював"

Чинний американський лідер Джо Байден 13 січня виступив у Державному департаменті з промовою, яка підсумувала його досягнення у зовнішній політиці. Андрій Піонтковський зазначив, що, зокрема, там мовилось про захист України від агресії Путіна та недопущення війни між ядерними державами.

Чому тоді не було надано допомогу, яка достатня для перемоги? Він зізнався, що уступив ядерному шантажу Путіна. Що означає "не допустив ядерної війни"? Це означає, що дав достатньо зброї, щоб Путін не захопив Київ, але недостатньо, щоб українська армія викинула Росію зі своєї території, тому що злякався ядерної війни. Тобто ядерний шантаж Путіна спрацював,

– припустив він.

Водночас, за словами російського опозиційного політика, візит Джо Байдена до Києва однозначно увійде в історію. США надавали потужну підтримку Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.