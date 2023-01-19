В Укрэнерго заявили, что в энергосистеме сохраняется существенный дефицит мощности. Но из-за потепления ожидается уменьшение потребления электроэнергии.

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Особенно ощутимый дефицит мощностей в вечерний период, когда генерация может покрыть только 3/4 потребления. Причина дефицита – поврежденные после российских атак электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

В Укрэнерго отметили, что состоявшаяся 14 января предыдущая атака россиян нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Сообщается, что Укрэнерго завершило ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Также восстановили поврежденную линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание, предотвращая аварию.

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