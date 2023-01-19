В Укренерго заявили, що в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит потужності. Та через потепління очікується зменшення споживання електроенергії.
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Особливо відчутний дефіцит потужностей у вечірній період, коли генерація може покрити тільки 3/4 споживання. Причина дефіциту – пошкоджені після російських атак електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа.
До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
В Укренерго наголосили, що попередня атака росіян, яка відбулася 14 січня, завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.
Пвідомляється, що Укренерго завершило ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновили вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з'єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України, забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.
Що відомо про атаки Росії на енергосистему України
- Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів дронів по енергооб'єктах. Попередня така атака відбулася 14 січня.
- Окупанти влучили у блок теплової електростанції на Сході. Крім того, пошкоджень зазнали 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої держави. Також відомо про нищення трьох магістральних підстанцій та однієї повітряної лінії.
- Голова Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що відключення електроенергії можуть стати більшими. Причина – пошкодження, завдані 14 січня.
- Росія атакує українську енергосистему, адже намагається занурити Україну в темряву. Та, попри численні атаки, українська енергосистема працює.