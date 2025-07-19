Для чего российские суда выходят в Черное море: в ВМС сказали, есть ли угроза

Российские захватчики время от времени выводят в Черное море носители ракет. Самым активным месяцем с начала года был июнь. В июле такие случаи еще не фиксировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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Какова ситуация в Черном море?

Дмитрий Плетенчук ответил, для чего оккупанты выводят свои корабли в Черное море.

В основном это меры по рассредоточению или непосредственно для применения. Если они выходят в Черное море для выполнения каких-то задач по охране пункта базирования, – это, как правило, подводная лодка,

– подчеркнул представитель ВМС.

Капитан 3 ранга заявил, что ситуация в Черном море остается на том же уровне. Плетенчук добавил, что вражеские корабли выходили несколько раз, впрочем, в основном это было или тренировки по рассредоточению, или непосредственно рассредоточение.

К слову, представитель ВМС заметил, что июнь был самым активным месяцем для оккупантов за этот год. Россияне несколько раз применяли ракетоносители. В частности, если в предыдущие периоды это было только раз в месяц, то в июне это было несколько раз. В июле такие случаи не зафиксированы.

Плетенчук рассказал, что, к сожалению, были обстрелы баллистикой. В то же время отметил, что это уже о другом. Речь идет о временно оккупированном Крыме.

В этом контексте ситуация вернулась в то состояние, в котором ранее находилась. Например, на сегодняшнее утро в Черном море не было никаких носителей", – подчеркнул представитель ВМС.