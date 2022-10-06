9 сбитых беспилотников и 14 сосредоточений живой силы: ВСУ наносят врагу сокрушительные удары

Украинские военные продолжают эффективно уничтожать врага на родной земле. За прошедшие сутки ВСУ сбили 9 беспилотников, а также поразили 14 сосредоточений живой силы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. В своде отметили, что враг продолжает стремительными темпами нести потери. А помогают ему в этом украинские военные.

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Атаки по врагу не утихают

В сводке сообщили, что авиация Сил обороны нанесла более 15 ударов по врагу. Кроме того, подтверждено поражение 12 районов сосредоточения оружия и техники оккупантов. А еще – четыре ракетных комплекса захватчиков. Сбили наши защитники также 9 БПЛА россиян.

Напомним, что в Воздушном командовании "Юг" сообщили, что в ночь с 5 на 6 октября кафиры в очередной раз атаковали Юг дронами-камикадзе "Шахид-136". Известно, что девять вражеских машин были уничтожены силами ПВО.

Но это еще не всё. Ракетные войска и артиллерия также успешно наносили удары по оккупантам. Так, за прошедшие сутки они поразили два пункта управления захватчиков, 14 районов скопления живой силы, вооружения и техники. Кроме того, зафиксировано попадание в состав с боеприпасами и еще восемь важных объектов российских бойцов.

Ситуация на фронте неспокойна

За прошедшие сутки наши военные отразили ряд атак оккупантов. Враг пытался наступать в районах Выемки, Соледара, Одрадовки, Бахмутского, Бахмута, Красногоровки, Майорска и Новомихайловки. Но ни одна из попыток не увенчалась успехом, так что захватчикам пришлось отступать, спасая свои жизни.

И поскольку на фронте захватчикам нечем похвастаться, они продолжают щедро поливать огнем позиции ВСУ вдоль линии столкновения. Кроме того, оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей.

Заметим, что за прошедшие сутки кафиры нанесли 5 ракетных и 8 авиаударов. Кроме того, зафиксировали более 65 обстрелов из РСЗО. В результате вражеских атак пострадали объекты, а также мирные жители более 30 населенных пунктов. В частности, Белой Церкви, Купянска, Белогоровки, Северска, Карловки, Кривого Рога, Запорожья, Гуляйполя, Прогресса, Никополя и Мирного.

Какая ситуация на разных направлениях

Кафиры продолжают обстреливать как наши позиции, так и гражданское население. Враг для этого использует танки, артиллерию, минометы и другое вооружение. Рассказываем о населенных пунктах, которые оккупанты поливают огнем.

Северское направление. Районы населенных пунктов Рожковичи и Фотовыж Сумской области;

Районы населенных пунктов Рожковичи и Фотовыж Сумской области; Слобожанское направление. Враг атаковал районы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Нескучное и Миловое;

Враг атаковал районы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Нескучное и Миловое; Краматорское направление. Зафиксированы удары вблизи Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного;

Зафиксированы удары вблизи Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного; Бахмутское направление. Российские военные наносили удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Одрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;

Российские военные наносили удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Одрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка; Авдеевское направление. Попадания зафиксированы в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка.

Попадания зафиксированы в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка. Новопавловское и Запорожское направления. Огнем поливал районы населенных пунктов Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка.

Огнем поливал районы населенных пунктов Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка. Южнобужское направление. Там враги продолжают перегруппировать свои подразделения. Кроме того, под обстрелы попали более 30-ти населенных пунктов. Среди них – Большое Артаково, Белогорка, Благодатка, Андреевка, Первомайское, Любомировка, Солдатское, Правдино, Мирное и Александровка.

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