Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении, там враг совершил 61 штурмовое действие.

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Какая ситуация на фронте 22 января

На Харьковском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось 10 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Двуречной, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки.

Оккупанты атаковали на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Терны и Колодязи.

Враг активизировался на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении противник проводил наступательные действия в районе Ивано-Дарьевки, всего было отражено одну атаку.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Часов Яр и Федоровка.

Оккупанты 6 раз атаковали на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районе Торецка.

Россияне атакуют в районе Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Гришино, Новосергиевка,, Ппетропавловка, Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новый Труд, Покровск, Зверево, Успеновка, Славянка, Серебряное, Шевченко 0 Андреевка, Улаклы, Янтарное, Дачное.

Больше всего атак враг провел на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник в течение минувших суток совершил восемь атак в направлениях Временки, Константинополя и Большой Новоселки.

8 атак оккупанты совершили на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Каменское.

Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили три наступательные действия врага на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Вчера враг нанес 23 авиаудара, сбросив при этом 31 КАБ, совершил 450 обстрелов, в том числе 16 – из РСЗО. Украинские защитники отбили семь штурмовых действий захватчиков.

Какая ситуация в Курской области: смотрите на карте