Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку, там ворог здійснив 61 штурмову дію.

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Яка ситуація на фронті 22 січня

На Харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 10 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки.

Окупанти атакували на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Терни та Колодязі.

Ворог активізувався на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку противник проводив наступальні дії в районі Івано-Дар’ївки, всього було відбито одну атаку.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах населених пунктів Часів Яр та Федорівка.

Окупанти 6 разі атакували на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районі Торецька.

Росіяни атакують в районі Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Гришине, Новосергіївка, Ппетропавлівка, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новий Труд, Покровськ, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне.

Найбільше атак ворог провів на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив вісім атак в напрямках Времівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

8 атак окупанти здійснили на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кам’янське.

Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Вчора ворог завдав 23 авіаудари, скинувши при цьому 31 КАБ, здійснив 450 обстрілів, зокрема 16 – із РСЗВ. Українські захисники відбили сім штурмових дій загарбників.

Яка ситуація в Курській області: дивіться на карті