Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Самой тяжелой ситуация все еще остается на Покровском направлении.

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Какая ситуация на фронте 23 января

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Загрызово и Петропавловки.

Россияне совершили 7 атак на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Первомайское, Новосергиевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленый Гай, Заречное, Ямполовка и в Серебрянском лесу.

Враг активизировался на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты совершили две атаки в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районе Торецка.

Россияне атаковали в районе Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергиевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и в направлениях Янтарного, Луча, Зеленого. В то же время враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

На Покровском направлении самая тяжелая ситуация: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг за прошедшие сутки пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Временка.

Оккупанты хотели продвинуться на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении российские захватчики трижды пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понеся потери – отступили.

Россияне атаковали на Приднепровском направлении: смотрите на карте

Продолжается операция на Курском направлении. За минувшие сутки украинские защитники отбили девять вражеских атак на направлении. Противник нанес 21 авиационный удар, сбросив 34 КАБы, совершил 377 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

Какова ситуация на Курском направлении: смотрите на карте

На Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях агрессор наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов.