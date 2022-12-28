Как отметили в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки оккупанты нанесли один ракетный удар, а также 33 обстрела из РСЗО. Били российские военные, в том числе и по Херсону. Напомним, там враг попал в родильное отделение.

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Потери врага в Чаплинке

В ведомстве подтвердили успешность огневого поражения позиций врага в районе Чаплинки Херсонской области. В результате эффективно проделанной работы 26 декабря нашим военным удалось уничтожить 50 оккупантов.

Продвигаемся южнее. Во временно оккупированном Крыму тоже наблюдается дополнительная волна активности врага. Так, захватчики в Севастополе агитируют подписывать контракт с вооруженными силами России. Таким образом, на полуострове призывают гибнуть ради воплощения в жизнь болезненных фантазий Путина.

Вернемся к потерям врага. За прошедшие сутки нашим ракетчикам и артиллеристам удалось поразить:

пункт управления;

7 районов скопления живой силы и техники;

2 склада с боеприпасами;

важный военный объект врага.

Какая ситуация на разных направлениях

А теперь вкратце проанализируем, что же происходит на линии фронта. По данным Генштаба, оккупанты не оставляют попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Кроме того, они пытаются улучшить свое тактическое положение на Лиманском.

Что касается атак, то Силам обороны удалось отбить их в районах Площанки и Краснопоповки на Луганщине, а также Спорного, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Подгородного, Бахмута, Андреевки, Клещиевки, Авдеевки, Водяного, Марьинки, Победы, а также Золотой Нивы Донецкой области.

Что касается возможного возобновления наступления с Севера, то формирование наступательных группировок врага на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не обнаружили.

По поводу других направлений, то там оккупанты обороняют уже закрепленные рубежи. Кроме того, работают над сдерживанием продвижения подразделений Сил обороны. Не обошлось и без обстрелов. В частности, на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском, а также Херсонском направлениях.

Напоследок напомним, что наши военные не только мужественно отвоевывают родные земли. Они еще и отправляют на тот мир захватчиков, чтобы те уже не возвращались в Украину. Так, по состоянию на раннее утро 28 декабря удалось ликвидировать 103 220 оккупантов.