Як зазначили у Генштабі ЗСУ, упродовж минулої доби окупанти завдали одного ракетного удару, а також 33 обстріли з РСЗВ. Били російські військові, зокрема, й по Херсону. Нагадаємо, там ворог влучив у пологове відділення.

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Втрати ворога у Чаплинці

У відомстві підтвердили успішність вогневого ураження позицій ворога у районі Чаплинки, що на Херсонщині. Внаслідок ефективно виконаної роботи 26 грудня нашим військовим вдалося знищити 50 окупантів.

Просуваємося південніше. У тимчасово окупованому Криму теж спостерігають додаткову хвилю активності ворога. Так, загарбники у Севастополі агітують підписувати контракт зі збройними силами Росії. Таким чином на півострові закликають гинути задля втілення у життя хворобливих фантазій Путіна.

Повернімося до втрат ворога. За минулу добу нашим ракетникам і артилеристам вдалося уразити:

пункт управління;

7 районів скупчення живої сили та техніки;

2 склади з боєприпасами;

важливий військовий об'єкт ворога.

Яка ситуація на різних напрямках

А тепер коротенько проаналізуємо, що ж відбувається на лінії фронту. За даними Генштабу, окупанти не полишають спроб наступу на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Крім того, вони пробують покращити своє тактичне положення на Лиманському.

Щодо атак, то Силам оборони вдалося відбити їх у районах Площанки і Червонопопівки на Луганщині, а також Спірного, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки, Авдіївки, Водяного, Мар'їнки, Побєди, а також Золотої Ниви на Донеччині.

Що стосується можливого відновлення наступу з Півночі, то формування наступальних угруповань ворога на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках не виявили.

Щодо інших напрямків, то там окупанти обороняють уже закріплені рубежі. Крім того, працюють над стримуванням просування підрозділів Сил оборони. Не минулося й без обстрілів. Зокрема, на Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому, а також Херсонському напрямках.

Наостанок нагадаємо, що наші військові не лише мужньо відвойовують рідні землі. Вони ще й відправляють на той світ загарбників, щоб ті уже не поверталися до України. Так, станом на ранній ранок 28 грудня вдалося ліквідувати 103 220 окупантів.