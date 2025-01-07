Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. С начала суток на фронте произошло 159 боевых столкновений.

Смотрите также Наступление ВСУ на Курщине, плацдарм врага в районе Лимана: как изменилась линия фронта за неделю

Какая ситуация на фронте

В Генштабе рассказали, что россияне нанесли 28 авиационных ударов, сбросив 59 КАБов, 750 ударов БпЛА и совершили 3886 обстрелов позиций украинских защитников.

На Харьковском направлении Силы обороны отражали четыре атаки врага вблизи Волчанска и Тихого. Сейчас продолжается одна атака противника в районе Тавильжанки.

Силы обороны отражали четыре атаки врага вблизи Волчанска и Тихого. Сейчас продолжается одна атака противника в районе Тавильжанки. Россияне совершили три атаки на укрепления украинских защитников на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка. Наши защитники успешно отбили все атаки, противник успеха не имел.

вблизи населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка. Наши защитники успешно отбили все атаки, противник успеха не имел. На Лиманском направлении в течение суток российские войска совершили 13 штурмов на позиции украинских защитников в районах Новосергиевки, Надежды, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

в течение суток российские войска совершили 13 штурмов на позиции украинских защитников в районах Новосергиевки, Надежды, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается. На Северском направлении Силы обороны отбили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.

Силы обороны отбили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка. На Краматорском направлении враг семь раз атаковал вблизи Васюковки, Бондарного, Часового Яра и Ступочек. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

враг семь раз атаковал вблизи Васюковки, Бондарного, Часового Яра и Ступочек. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. На Торецком направлении оккупанты за сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Щербиновка. Продолжаются два боестолкновения.

оккупанты за сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Щербиновка. Продолжаются два боестолкновения. На Покровском направлении в течение суток оккупационные войска совершили 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов – в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надиевка. Противник применял 16 управляемых авиационных бомб по Покровску.

Важно! Согласно предварительным подсчетам, в течение суток на Покровском направлении ликвидировали 171 и ранили 218 оккупантов. Также удалось уничтожить две боевые бронированные машины и два мотоцикла, кроме того, существенно повредили танк и четыре автомобиля оккупантов.

Враг наносит начал интенсивно атаковать на Кураховском направлении . На данный момент там насчитали уже 17 боестолкновений. Атаки наши воины отбивали вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

. На данный момент там насчитали уже 17 боестолкновений. Атаки наши воины отбивали вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного. Сейчас продолжается одно боестолкновение. На Времовском направлении враг 20 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

враг 20 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в районе Новоселки. Противник успеха не имел.

Силы обороны отбили одну атаку противника в районе Новоселки. Противник успеха не имел. На Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался потеснить Силы обороны в районе острова Казацкий.

враг дважды без успеха пытался потеснить Силы обороны в районе острова Казацкий. На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

враг активных действий не проводил. На Курском направлении украинские защитники за сегодня отбили 25 атак оккупантов, продолжается еще шесть боестолкновений.

На остальных направлениях ситуация остается без значительных изменений в обстановке.