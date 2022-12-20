Гиркин точен в своих пессимистических прогнозах, – ISW о неудачах российской армии

Оккупанты понимают, что их успехи в войне против Украины крайне скудны. Но высшее военное руководство не считается ни с кем. Так что продолжает гнать на верную смерть своих солдат.

В Институте по изучению войны обратили внимание на прогнозы Гиркина. Боевик, как выяснилось, точен в своих предположениях о ходе событий на фронте.

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Критика Гиркина не утихает

Заметим, что в последнее время критика Гиркина льется на регулярной основе. Особенно активным он стал после его участия в боевых действиях.

Точными, как выяснилось, есть пессимистические прогнозы боевика. В частности, он раскритиковал неспособность эффективно сформировать русских военных добровольцев еще в мае. Это и стало причиной запуска кампании по частичной мобилизации осенью.

Кроме того, он выражал возмущение непропорционально высокой ценой, которую заплатил Кремль, чтобы захватить Лисичанск в июле. По его словам, это дало российской армии ограниченную выгоду.

Не обошел он вниманием работу HIMARS. Гиркин подчеркнул, что цепочки поставки материально-технического обеспечения по всей линии фронта теперь под угрозой. И не ошибся. Теперь боекомплект разгружают на расстоянии в 100 километров, чтобы ВСУ не достали.

Также его возмутили позитивистские нарративы, распространяемые с фронта. По его словам, ситуацию в зонах боевых действий пытаются украшать. Например, те же незначительные операционные достижения вблизи Бахмута представляют, как огромные победы.

Свежий прогноз Гиркина не порадует россиян

Накануне он заявил, что Россия потерпит неудачу, пытаясь защититься от украинских контрнаступлений. По его мнению, российским войскам придется сдавать больше городов. А все потому, что они не смогут защититься от возможного зимнего контрнаступления.

Какая сейчас ситуация вблизи Бахмута