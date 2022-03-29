Всего в области уже разрушили более 550 объектов. Об этом рассказал председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.

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По его словам, ситуация сейчас контролируемая и спокойная в 4 районах – Белоцерковском, Бориспольском, Обуховском и Фастовском.

Где больше всего обстрелов на Киевщине

Как рассказал, председатель Киевской ОВА, в Бучацком районе:

Макаровская община и Ирпень – раздаются обстрелы.

Гостомельська община – продолжаются бои.

Борщаговская и Вишневская общины – происходят ракетные удары.

Бородянская и Дмитровская общины – враг.

Бучанская и Немешаевская общины – враг вырыл окопы для обороны.

Почти во всех общинах района разрушена инфраструктура.

Похожая ситуация в Броварском районе. В частности, в Барышевской, Калитянской и Великодимерской общинах стоит вражеская техника. Там много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.

В то же время в Иванковской, Дымерской и Полесской общинах Вышгородского района уже есть гуманитарная катастрофа. А Славутич до сих пор полностью изолирован.

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Часть войск отводят в Белоруссию

Александр Павлюк добавил, что сейчас россияне перегруппировывают войска и отводят часть подразделений в Беларусь для восстановления боеспособности. Также на Гомельщине в Беларуси зафиксирована перевозка ракетной системы "Искандер-М" к украинской границе

Глава Киевской ОВА отметил, что именно с территории Беларуси в первый день войны в Киевскую область вошли российские захватчики. Они оккупировали три территориальные общины Вышгородского района – Полесскую, Иванковскую и Димерскую.

Но пока украинские военные готовы к любому сценарию и безусловно учитываем любые варианты обороны,

– заявил Павлюк.

К слову, украинские защитники выгнали российских захватчиков из Ирпеня на Киевщине. Однако 50% города разрушено, поэтому возвращаться туда пока нельзя. Детали о ситуации в освобожденном от оккупантов Ирпене – читайте в статье.

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