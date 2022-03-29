Загалом в області вже зруйнували більше 550 об’єктів. Про це розповів голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

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За його словами, ситуація наразі контрольована та спокійна у 4 районах – Білоцерківському, Бориспільському, Обухівському та Фастівському.

Де найбільше обстрілів на Київщині

Як розповів, голова Київської ОВА, у Бучацькому районі:

Макарівська громада та Ірпінь – лунають обстріли.

Гостомельська громада – тривають бої.

Борщагівська та Вишнівська громади – відбуваються ракетні удари.

Бородянська та Дмитрівська громади – ворог перемістився.

Бучанська та Немішаївська громади – ворог вирив окопи для оборони.

Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.

Схожа ситуація в Броварському районі. Зокрема, у Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах стоїть ворожа техніка. Там багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.

Водночас в Іванківській, Димерській та Поліській громадах Вишгородського району вже є гуманітарна катастрофа. А Славутич досі повністю ізольований.

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Частину військ відводять до Білорусі

Олександр Павлюк додав, що зараз росіяни перегруповують війська та відводять частину підрозділів до Білорусі для відновлення боєздатності. Також на Гомельщині у Білорусі зафіксовано перевезення ракетної системи "Іскандер-М" до українського кордону

Голова Київської ОВА зазначив, що саме з території Білорусі в перший день війни до Київської області увійшли російські загарбники. Вони окупували три територіальні громади Вишгородського району – Поліську, Іванківську та Димерську.

Але наразі українські військові готові до будь якого сценарію і безумовно враховуємо будь-які варіанти оборони,

– заявив Павлюк.

До слова, українські захисники вигнали російських загарбників з Ірпеня на Київщині. Однак 50% міста зруйновано, тому повертатися туди поки що не можна. Деталі про ситуацію у звільненому від окупантів Ірпені – читайте у статті.

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