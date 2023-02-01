Как-нибудь залатают и гонят на фронт: Генштаб рассказал о судьбе оккупантов на Луганщине

Украинские военные продолжают мужественно и героически противостоять российской агрессии. Только за минувшие сутки они отбили ряд атак вблизи 8 населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба от 1 февраля. В ведомстве отмечают, что оккупанты продолжают наступление, хотя и несут бешеные потери.

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Статистика потерь не останавливает наступление

По имеющейся информации, оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях. Там захватчики терпят немалые потери. Также безрезультатные наступательные действия фиксировали на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Известно, что за прошедшие сутки подразделениям Сил обороны удалось отбить атаки вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области. Речь идет о Ямполевке, Спорном, Раздолевке, Благодатном, Красной Горе, Бахмуте, Клещиевке, а также Парасковеевке.

Вкратце пройдемся актуальными данными по поводу потерь врага. Известно, что в районе Новоивановки на Луганщине оккупанты обустроили очередной военный госпиталь. На лечении в нем находится около 100 захватчиков.

Интересно, что степень тяжести ранения традиционно занижают. Более того, в медицинских документах ничего не зафиксируют. Как только боец получает кое-какую медицинскую помощь, его отправляют на фронт.

Заметим, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам скопления живой силы врага. Кроме того, зафиксировали 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Результативную работу проделали ракетчики и артиллеристы. Им удалось поразить 13 районов скопления живой силы, 1 пункт управления, а также 1 склад с боеприпасами.

Какая ситуация на разных направлениях