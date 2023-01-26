Неудачные сутки для российской авиации: ВСУ "подрезали крылья" двум Су-25, Ка-52 и дронам

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Удачной охотой могут похвастаться наши защитники 25 января, ведь им удалось превратить в металлолом немало "птичек".

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ. По данным ведомства, оккупант за минувшие сутки понес немало потерь в технике. Если вернее, в воздушных судах.

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ВСУ уничтожают технику врага

Как отмечают в сводке, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам скопления живой силы врага. Еще два удара пришлись на позиции ЗРК.

Известно также, что удалось уничтожить 2 самолета Су-25, вертолет Ка-52 "Аллигатор", 4 беспилотника типа "Орлан-10", а также один – типа "Суперкам".

Эффективно свою работу также проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. За прошедшие сутки они поразили 1 пункт управления, 12 районов скопления живой силы, а также 4 склада боеприпасов врага.

Оккупанты продолжают обстрелы

По данным Генштаба, 25 января враг нанес 37 авиационных, а также 10 ракетных ударов. Известно о попадании в гражданскую инфраструктуру в Днепре и Запорожье. Кроме того, было 97 обстрелов из РСЗО. Под вражеский огонь попали жилые дома в Херсоне. А вот в ночь на 26 января враг выпустил 24 иранских дрона-камикадзе. Все удалось уничтожить.

Наступление не прекращается

В ведомстве подчеркивают, что безумные потери не останавливают врага. Российские военные продолжают наступательные действия в Бахмутском и Новопавловском направлениях. Также безрезультатные наступательные действия были зафиксированы на Лиманском и Авдеевском направлениях. Что касается Купянского, Запорожского и Херсонского, то там оккупанты пытаются вести оборону.

За прошедшие сутки Силам обороны удалось отбить ряд атак на Донбассе. Врага отогнали вблизи Краснопоповки на Луганщине и Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Благодатного, Бахмута, Клещиевки, Марьинки, Угледара и Павловки Донецкой области.

Заметим, что ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях остается без существенных изменений. Там не было обнаружено наступательных группировок врага.

На Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском – не утихают обстрелы. Оккупанты открывают огонь из всего имеющегося вооружения.

В Крыму готовятся к мобилизации

По имеющимся данным, оккупанты проводят подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. Их зафиксировали во временно оккупированном Крыму. Известно, что до 29 января все так называемые государственные и частные учреждения должны составить и подать в военные комиссариаты списки лиц на бронь.

Не исключено, что следующая массовая волна мобилизации планируется к концу февраля 2023 года. Интересно, что с 1 февраля все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях, а также в учреждениях будут прекращены. Средства, которые должны были потратить на это, – направят на обеспечение войны против Украины.

Мобилизация необходима врагу из-за безумных потерь, которые он несет в войне. По состоянию на утро 25 января было известно о 123 080 российских бойцах, которых нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет.