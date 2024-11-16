Президент подчеркнул, что продвижение врага происходит по разным причинам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского Украинскому Радио.

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Зеленский о ситуации на Востоке

По словам президента, на Востоке есть медленный, но все же прессинг и продвижение россиян по разным причинам. В частности, укомплектование бригад подготовленными, обученными людьми и оружием.

Все эти процессы были достаточно медленными. Нельзя просто наполнять людьми бригаду, если она ждет то или иное оружие. Мы ждали поставки некоторого оружия 12 месяцев с момента согласования в Конгрессе и тому подобное,

– подчеркнул Зеленский.

Президент констатировал, что на Востоке стоят сильные бригады, бойцы уже долго воюют. Необходима ротация, чтобы защитники отдохнули, у них были отпуска. Однако для этого на замену должны прийти другие бригады.

Представьте себе, что другие бригады стоят неукомплектованные. Просто бросить их как мясо, как россияне?! Никто не хочет. Поэтому ребята стоят, устают, ребята отходят,

– объяснил глава государства.

Также подчеркнул, россияне постоянно обстреливают, в частности, сбрасывают КАБы. Военные устали, им надо хоть немного отдохнуть.

Так, разрушается все вокруг этих людей. Вы хотите сохранить людей? Да. Они спрашивают: "Можно ли делать шаги назад?". Военное руководство им говорит: "Да, можно". Потому что это наша общая позиция: прежде всего человек, а потом уже земля, как бы больно это не звучало,

– подчеркнул Зеленский.

Добавил, чтобы этого не произошло, военные должны быть уверены, что за спиной стоит другая бригада. Они отходят – на это место приходят другие.

Но вооруженная и готовая к этому нашествию. И тогда уже россияне будут в той позиции, в которой на Востоке находимся мы,

– подчеркнул президент.

Подчеркнул, укомплектование бригад происходит очень-очень медленно.