В Беларуси боевые вертолеты перебросили ближе к украинской границе, – "Гаюн"

Вблизи украино-белорусской границы продолжают наблюдать активность врага. Известно, что оккупанты перебросили поближе свои боевые вертолеты. И это еще не всё.

Аналитики отметили, что с самого утра 19 января выросла активность вражеской авиации. Прежде говорилось о военных вертолетах как России, так и Беларуси.

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Вертолеты перебросили к границе

По имеющимся данным, вертолеты врага перебросили с аэродрома "Мачулищи" к аэродромам в Брестской области: "Барановичи", "Осовцы", "Лунинец".

Известно о почти 20 воздушных судов, которые разместили ближе к границе с Украиной. Если говорить подробнее, то поднимались в небо они с 08:26 по 10:56 из "Мачулищ". А вот приземлялись в:

аэродром "Барановичи" – 2 вертолета Ми-8 Беларуси и один вертолет России;

аэродром "Осовцы" – 4 вертолета Ми-24 Беларуси;

аэродром "Лунинец" – 11 вертолетов.



Ближе к границе перебросили около 20 вертолетов / Инфографика "Белорусский Гаюн"

Известно также, что в "Мачулищи" вернулся один белорусский Ми-8, который находился в Боровцах.

В Беларусь прилетели еще два бомбардировщика

Также имеется информация, что в Беларусь враг перебросил еще два своих бомбардировщика Су-24. По имеющейся информации, российские самолеты прибыли в аэродром "Барановичи".

Регистрационные номера этих воздушных судов – RF-54408 и RF-54409. Они приземлились в промежутке между 11:00 и 11:15.



В Беларусь прилетели два Су-24 врага / Фото "Белорусский Гаюн"



В Беларусь прилетели два Су-24 врага / Фото "Белорусский Гаюн"

МиГ-31К поднимался с "Кинжалом"

Но этим активность врага 19 января не ограничилась. Утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Тогда было известно о том, что враг в небо поднял сразу несколько ракетоносителей "Кинжалов".

Впоследствии минобороны Беларуси выложило видео. На нем можно увидеть, что поднимавшийся в небо самолет был снаряжен гиперзвуковой ракетой, которую не может сбить ПВО Украины. Интересно, что бортовой номер самолета был замаскирован.

Враг поднял в небо МиГ-31К с "Кинжалами": смотрите видео

Напоследок заметим, что во время полета МиГ-31К раздался мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что у воздушного судна загорелся двигатель, его сразу вывели на посадку. К сожалению, вражеский самолет не разбился.