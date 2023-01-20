Аналітики зауважили, що з самого ранку 19 січня зросла активність ворожої авіації. Передовсім мовилося про військові вертольоти як Росії, так і Білорусі.

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Вертольоти перекинули до кордону

За наявними даними, вертольоти ворога перекинули з аеродрому "Мачулищі" до аеродромів у Брестській області: "Барановичі", "Осовці", "Лунінець".

Відомо про майже 20 повітряних суден, які розмістили ближче до кордону з Україною. Якщо говорити детальніше, то підіймалися у небо вони з 08:26 по 10:56 з "Мачулищів". А от приземлялися у:

аеродром "Барановичі" – 2 вертольоти Мі-8 Білорусі та один вертоліт Росії;

аеродром "Осовці" – 4 вертольоти Мі-24 Білорусі;

аеродром "Лунінець" – 11 вертольотів.



Ближче до кордону перекинули майже 20 вертольотів / Інфографіка "Беларускі Гаюн"

Відомо також, що до "Мачулищів" повернувся один білоруський Мі-8, який перебував у Боровцях.

До Білорусі прилетіли ще два бомбардувальники

Також наявна інформація, що до Білорусі ворог перекинув ще два свої бомбардувальники Су-24. За наявною інформацією, російські літаки прибули до аеродрому "Барановичі".

Реєстраційні номери цих повітряних суден – RF-54408 та RF-54409. Вони приземлилися у проміжку між 11:00 та 11:15.



До Білорусі прилетіли два Су-24 ворога / Фото "Беларускі Гаюн"



До Білорусі прилетіли два Су-24 ворога / Фото "Беларускі Гаюн"

МіГ-31К підіймався з "Кинджалом"

Але цим активність ворога 19 січня не обмежилася. Зранку по всій території України лунала повітряна тривога. Тоді було відомо про те, що ворог у небо підняв відразу кілька ракетоносіїв "Кинджалів".

Згодом міноборони Білорусі виклало відео. На ньому можна побачити, що літак, який здіймався у небо, був споряджений гіперзвуковою ракетою, яку не може збити ППО України. Цікаво, що бортовий номер літака замаскували.

Ворог підняв у небо МіГ-31К з "Кинджалами": дивіться відео

Наостанок зауважимо, що під час польоту МіГ-31К пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що у повітряного судна загорівся двигун, тож його відразу вивели на посадку. На жаль, ворожий літак не розбився.