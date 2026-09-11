Россия бъет по жилым домам и железной дороге: какова ситуация в Харькове и области

Российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьковскую область, нанося регулярные удары с помощью различных типов беспилотников по гражданской инфраструктуре, учебным заведениям и железной дороге.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала о ситуации в городе и регионе за последнюю неделю. По ее словам, захватчики возвращаются к привычной интенсивности обстрелов, испытывая модифицированные типы беспилотного вооружения.

Чем враг атакует Харьков и какие объекты под прицелом

Россияне применяют против областного центра беспилотники различных типов, в частности FPV, реактивные "Герани-4" и переоборудованные в реактивные "Италмасы". Особенно сложным оказался вторник, когда большинство ударов противника пришлось на местные автозаправочные станции, где пострадали работники и посетители.

Это первая неделя сентября, когда за все 7 дней россияне провели три атаки на город. Такое количество – просто чудо. Не было раненых, не было пострадавших,

– озвучила Черненко.

Противник нанес удар 10 сентября реактивным беспилотником вблизи учебного заведения, где взрывной волной выбило окна спортивного зала и повредило дорожное полотно. В другой раз вражеский дрон упал возле медицинского учреждения и чудом не взорвался, что уберегло харьковчан от трагедии.

Какова ситуация в области

В Харьковской области ситуация остается крайне напряженной, в частности под постоянным обстрелом находится Золочев. Там в результате атаки FPV-дрона на оптоволокно погиб 48-летний мужчина. Кроме того, был нанесен удар БпЛА по частному дому, из-под завалов спасатели извлекли мать с сыном, они выжили.

Не могу не упомянуть об ударе по железной дороге: обстреляли поезд, что следовал в Изюм. И, к сожалению, произошло большое разрушение подвижного состава, но благодаря своевременной эвакуации обошлось без более серьезных последствий именно для людей,

– отметила Черненко.

Из-за регулярных атак на транспортную логистику жителей Харьковской области призывают внимательно следить за расписанием движения пассажирских поездов и возможными задержками или отменами рейсов.

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