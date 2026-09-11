Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла про ситуацію в місті та регіоні протягом останнього тижня. За її словами, загарбники повертаються до звичної інтенсивності обстрілів, випробовуючи модифіковані типи безпілотного озброєння.

Чим ворог атакує Харків та які об'єкти під прицілом

Росіяни застосовують проти обласного центру безпілотники різних типів, зокрема FPV, реактивні "Герані-4" та перероблені в реактивні "Італмаси". Особливо складним виявився вівторок, коли більшість ударів противника припала на місцеві автозаправні станції, де постраждали працівники й відвідувачі.

Це перший тиждень вересня, коли за всі 7 днів всього тричі росіяни атакували місто. Така кількість на рівні дива. Не було поранених, не було постраждалих,

– озвучила Черненко.

Противник завдав удару 10 вересня реактивним безпілотником поблизу навчального закладу, де вибуховою хвилею вибило вікна спортивної зали та пошкодило дорожнє полотно. Іншим разом ворожий дрон впав біля медичної установи та дивом не вибухнув, що вберегло харків'ян від трагедії.

Яка ситуація в області

В Харківській області ситуація залишається вкрай напруженою, зокрема під постійним вогнем перебуває Золочів. Там унаслідок атаки FPV-дрона на оптоволокні загинув 48-річний чоловік. Крім того, був удар БпЛА по приватному будинку, з-під завалів рятувальники деблокували матір із сином, вони вижили.

Маю згадати про удар по залізниці, били по потягу, що прямував до Ізюма. І, на жаль, сталася велика руйнація рухомого складу, але завдяки вчасній евакуації обійшлося без серйозніших наслідків саме для людей,

– наголосила Черненко.

Через регулярні атаки по транспортній логістиці жителів Харківщини закликають уважно стежити за розкладом руху пасажирських потягів та можливими затримками чи скасуваннями рейсів.

Детально про ситуацію на Харківщині та в обласному центрі: дивіться відео