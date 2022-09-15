Возле Купянска мужчина взорвался на растяжке: ситуация на освобожденных территориях Харьковщины

По состоянию на сегодняшний день только 6% Харьковщины оккупированы россиянами. Еще 10 дней назад эта цифра составила более 30%. Жизнь на недавно освобожденных территориях возвращается. Но там все еще опасно – россияне оставили мины и растяжки.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко. По ее словам, на днях в Купянском районе взорвался на растяжке 54-летний мастер-энергетик. Конкретных деталей пока нет.

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Россияне, несмотря на то, что отступали наспех, все равно заминировали многие территории. Были как маленькие взрывные предметы, так и растяжки на электроопорах, –

отметила Черненко.

Что происходит на освобожденных территориях Харьковщины

На деоккупированных территориях Харьковщины уже активно работают правоохранители. Кроме того, там начали свою миссию 23 мобильных следственных группы, которые будут фиксировать преступления российских оккупантов против Украинцев.

С 9 по 11 сентября украинские военные нашли погребение 6 гражданских, на телах которых были признаки пыток. Такие же преступления зафиксировали в Балаклее – там обнаружили не менее 5 захоронений.

В Балаклею уже направили около 150 специалистов по ГСЧС и взрывотехников. Там еще есть тела под завалами домов – их никто не доставал. В самой Балаклее (во время оккупации – 24 канала) остались работать 20 представителей ГСЧС. Они не получали зарплату, а просто работали по своей инициативе, –

добавила Черненко.

Кроме того, в Харьковской области продолжается восстановление критической инфраструктуры, необходимой для отопительного сезона. Там активно работают над котельными, тепловыми сетями и центральными тепловыми пунктами.

Также на деоккупированные земли Харьковщины уже начали привозить гуманитарную помощь и вещи первой потребности. Ведь многие не смогли уехать во время оккупации. К примеру, сейчас в Шевченковской общине проживает 13 тысяч человек, а в Чкаловской – 2,5 тысячи.

К концу недели попытаются восстановить электричество в Балаклее, а в общине собираются к концу месяца. Это сложный и обширный процесс. И этому предшествует работа взрывотехников, – рассказала

Анна Черненко.

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Добавим, по словам начальника Изюмской районной военной администрации Степана Масельского, российские оккупанты серьезно уничтожили Балаклею и весь район. Многих людей, которые находились в городе во время оккупации, до сих пор не удалось найти.