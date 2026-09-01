Буквально фильм ужасов, – журналистка рассказала, как Россия охотится на фермеров Херсонщины

Весна, лето и начало осени – важный период для украинских фермеров, в частности в Херсонской области. Этот регион славится овощами и фруктами. Сегодня работа фермеров крайне затруднена из-за постоянных атак со стороны России.

Американская журналистка и документалистка, автор фильма "Херсон: сафари на людей" Зарина Забриски в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, что в самом Херсоне ситуация все больше обостряется, однако за пределами областного центра, в соседних городах и селах, она не лучше.

Враг запускает по 5 тысяч БпЛА каждую неделю

Ситуация в Херсоне ужасная и, как подчеркнула американская журналистка, ухудшается с каждым днем. Людям трудно жить и работать из-за террора российских войск, сопровождаемого большим количеством запускаемых ими беспилотников.

Это буквально жизнь в фильме ужасов, когда каждую минуту мимо вас может пролететь дрон. А в среднем россияне запускают по Херсонской области примерно 5 тысяч БпЛА в неделю. Однако в пригородах и сельской местности, в частности в Бериславском районе, ситуация еще хуже,

– констатировала Забриски.

Дроны убивают фермеров и пастухов

Документалистка добавила, что БпЛА способны залетать на расстояние до 60 километров вглубь территории от реки. Они поджигают фермы и сельскохозяйственную технику, а также убивают жителей и наносят тяжкие увечья фермерам, крестьянам и пастухам.

Никто не может нормально передвигаться по дорогам, потому что россияне проводят атаки против грузовиков. Я рассказывала историю пастушки по имени Маричка. Сначала она лишилась своего бизнеса, потому что грузовики перестали приезжать в село, а через две недели российский дрон убил ее вместе с козами. Это далеко не первый пастух, о гибели которого от удара БпЛА мне пришлось писать. Такое случалось много раз,

– поделилась Забриски.

Возникают проблемы и с перевозкой херсонских арбузов. Над дорогами установили антидроновые сетки, но российские дроны уже научились залетать под эти защитные конструкции, и они, по словам американской журналистки, проводят атаки против продовольствия и любых других грузов.

Это проблема не только для Херсона, но и для всей Украины. Ведь Бериславский и Херсонский районы в целом являются важными сельскохозяйственными регионами. В конечном итоге от этого пострадает экономика всей страны,

– отметила Забриски.

Полная версия интервью с Зариной Забриски: смотрите видео