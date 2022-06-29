Войска России на Юге планово "сократили": какой была ситуация в регионе 28 июня
Источник:ОК "Юг"
Российским оккупантам продолжают наносить значительные потери. Только на Юге за сутки 28 июня удалось уничтожить 22 захватчика.
Оперативное командование "Юг" сообщило, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения успешно выполняют свои огневые задачи. В частности, речь идет об уничтожении захватчиков.
Заметьте Опасность реальная, – глава британского Минобороны об "аппетитах Путина" за пределами Украины
Наши ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач сократили вражеское войско на 22 россиян,
– говорится в сообщении.
В общем, на протяжении суток удалось уничтожить:
- 22 оккупантов;
- "Ураган" – реактивную систему залпового огня;
- 3 единицы бронированной и 5 другой автомобильной техники;
- 2 склада боеприпасов.
Общие потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать российских оккупантов. По состоянию на 28 июня Генштаб ВСУ сообщил о 35 250 ликвидированных захватчиках. Также удалось уничтожить:
- танков – 1567 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин – 3704 (+17) единицы;
- артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;
- РСЗО – 243 единицы;
- средств ПВО – 102 (+1) единицы;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 185 (+1) единиц;
Важно – ВСУ уничтожили российскую минометную секцию вместе с боекомплектом: смотрите видео