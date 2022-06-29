Войска России на Юге планово "сократили": какой была ситуация в регионе 28 июня

29 июня 2022 , 02:59
Читати новину українською

Источник:

ОК "Юг"

Российским оккупантам продолжают наносить значительные потери. Только на Юге за сутки 28 июня удалось уничтожить 22 захватчика.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения успешно выполняют свои огневые задачи. В частности, речь идет об уничтожении захватчиков.

Заметьте Опасность реальная, – глава британского Минобороны об "аппетитах Путина" за пределами Украины

Наши ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач сократили вражеское войско на 22 россиян,
– говорится в сообщении.

В общем, на протяжении суток удалось уничтожить:

  • 22 оккупантов;
  • "Ураган" – реактивную систему залпового огня;
  • 3 единицы бронированной и 5 другой автомобильной техники;
  • 2 склада боеприпасов.
Обратите внимание! Украинцев снова призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Кроме того, поклонникам пляжного отдыха напомнили о многочисленных угрозах. В частности, с моря.

Общие потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать российских оккупантов. По состоянию на 28 июня Генштаб ВСУ сообщил о 35 250 ликвидированных захватчиках. Также удалось уничтожить:

  • танков – 1567 (+15) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3704 (+17) единицы;
  • артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;
  • РСЗО – 243 единицы;
  • средств ПВО – 102 (+1) единицы;
  • самолетов – 217 единиц;
  • вертолетов – 185 (+1) единиц;

Важно – ВСУ уничтожили российскую минометную секцию вместе с боекомплектом: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало