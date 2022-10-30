Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он напомнил, что с 11 октября пункты пропуска между так называемой ЛНР и Россией якобы прекратили свою работу. На самом же деле жители оккупированных территорий должны выстаивать в очередях, ожидая разрешения.

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Таможенные мероприятия усилили

По словам Гайдая, жители Луганской области на ежедневной основе жалуются на усиление таможенных мер, которые касаются их. Например, на пункте пропуска "Должанский" желающие выехать в Россию вынуждены по несколько часов стоять в очередях. Они ожидают, пока не получат соответствующее разрешение. Как заметил глава ОВА, причиной этого могут быть вероятные проблемы с деньгами.

Какая сейчас ситуация в Луганской области

Начнем с самых свежих новостей. Накануне стало известно, что трасса Сватово – Кременная находится под полным огневым контролем защитников Украины. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Заметим, что это стратегически важный путь, поэтому это достижение – очередной шаг к освобождению Луганщины.

Что касается продвижения ВСУ, то, по словам Гайдая, это происходит не быстро. Следует понимать, что усложняют ситуацию российские войска, которые успели подтянуть резервы. Кроме того, не помогает нашим военным и погода.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко озвучил сценарий освобождения Луганщины. По его мнению, он будет таким же, как и в Харьковской области. Он отметил, что у врага есть стратегически важная транспортная артерия Троицкое – Сватово – Кременная – Рубежное – Северодонецк. Ее часть уже под огневым контролем ВСУ. Как только удастся сделать это полностью, то у врага просто не будет как перебрасывать технику и пополнять свои резервы.

Ранее Гайдай объяснил, почему Луганщину сложнее будет освобождать из-под оккупации. По его словам, опыт Харьковщины заставил врага заняться укреплением обороны, а также минированием подходов. Поэтому так просто и стремительно продвигаться уже не получится.

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