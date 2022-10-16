Россияне удерживают тысячи людей на блокпосте в Васильевке: за полмесяца пропустили всего 200 авто

Российские военные не прекращают терроризировать мирное население на временно оккупированных территориях. Так, на блокпосте в Васильевке захватчики удерживают тысячи человек.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что с оккупированных территорий через блокпост в Васильевке пропускают очень мало автомобилей.

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Люди стоят на блокпосту неделями

Федоров отметил, что российские военные держат украинцев в заложниках. Так, на своем блокпосте в Васильевке они заставляют граждан нашего государства не одну, и не несколько недель ожидать возможности выезда.

По словам мэра Мелитополя, за две с половиной недели на подконтрольную Украине территорию удалось выехать только 200 автомобилям. Федоров подчеркнул, что аннексированные территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей хотят покинуть 3 тысячи человек.

Люди в отчаянии, днями и ночами в машинах, на холоде, без нормальной еды, с детьми, старенькими родителями просто устали ждать и разворачиваются в оккупированный дом,

– добавил Федоров.

Он подчеркнул, что украинцы на оккупированных территориях надеются, что как можно скорее ВСУ удастся выбить захватчиков. И им уже не нужно будет куда-нибудь бежать.

Накануне в Мелитополь привозили "хлопок"

Напомним, что 14 октября в районе аэродрома Мелитополя прогремели четыре мощных взрыва. Об этом позже сообщил мэр Иван Федоров. Он отметил, что "хлопок" сопровождался дальнейшей детонацией.

И это, по словам главы городского совета, свидетельствует о попадании в очередную базу врага. Федоров заметил, что оккупанты пытались хоть как-то восстановить базу, но в очередной раз понесли потери.

Мэр Мелитополя добавил, что после нескольких взрывов, раздавшихся на аэродроме, оккупанты начали вывозить технику. Причем все настолько плохо, что враги эвакуировали даже машины, которые были уничтожены в результате "хлопка".

Добавим, что 3 сентября на том же аэродроме уже раздавались 5 мощных взрывов. Тогда Федоров заметил, что туда российские военные пытались перекинуть свои машины. Мэр подчеркнул, что украинские силы сопротивления неустанно уничтожают как врага, так и его технику, оставляя от нее лишь густой черный дым.

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