Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що з окупованих територій через блокпост у Василівці пропускають надзвичайно мало автомобілів.

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Люди стоять на блокпосту тижнями

Федоров наголосив на тому, що російські військові тримають українців у заручниках. Так, на своєму блокпосту у Василівці вони змушують громадян нашої держави не один, і не кілька тижнів очікувати на можливість виїзду.

За словами мера Мелітополя, за 2 з половиною тижні на підконтрольну Україні територію вдалося виїхати лише 200 автомобілям. Федоров підкреслив, що анексовані території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей хочуть покинути 3 тисяч людей.

Люди у відчаї, днями і ночами в машинах, на холоді, без нормальної їжі, з дітьми, старенькими батьками просто втомились чекати і розвертаються до окупованого дому,

– додав Федоров.

Він наголосив, що українці на окупованих територіях надіються, що якомога швидше ЗСУ вдасться вибити загарбників. І їм уже не потрібно буде кудись втікати.

Напередодні до Мелітополя привозили "бавовну"

Нагадаємо, що 14 жовтня у районі аеродрому Мелітополя пролунали чотири потужні вибухи. Про це пізніше повідомив міський голова Іван Федоров. Він зазначив, що "бавовна" супроводжувалася подальшою детонацією.

І це, за словами очільника міської ради, свідчить про влучання у чергову базу ворога. Федоров зауважив, що окупанти намагалися бодай якось відновити базу, але вкотре зазнали втрат.

Мер Мелітополя додав, що після кількох вибухів, які пролунали на аеродромі, окупанти почали вивозити техніку. Причому все настільки погано, що вороги евакуйовували навіть ті машини, які були знищені внаслідок "бавовни".

Додамо, що 3 вересня на тому ж аеродромі вже лунали 5 потужних вибухів. Тоді Федоров зауважив, що туди російські військові намагалися перекинути свої машини. Міський голова підкреслив, що українські сили спротиву невпинно нищать як ворога, так і його техніку, залишаючи від неї лише густий чорний дим.

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