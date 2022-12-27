Оккупанты сменили тактику под Бахмутом: в ВСУ рассказали о новых планах россиян

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. Наши военные героически отражают атаки противника.

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире единого телемарафона рассказал о ситуации в Донецкой и Луганской областях. Об этом пишет 24 канал.

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оккупанты продолжают нести мощные потери в Донецкой области

По его информации, Бахмут остается основным направлением удара врага. Оккупанты сосредоточили там все свои силы, пытаясь прорвать нашу оборону.

Каждый день враг терпит мощные потери на Бахмутском направлении. Однако все равно продолжает наступать.

Ежесуточно наши военнослужащие, проявляя массовый героизм, не дают ему это сделать. Враг терпит тяжелые потери. Только за эти сутки 175 обстрелов было, более 20 боеприкосновений на Бахмутском направлении. Враг потерял 77 человек убитыми и 125 ранеными,

– заявил Череватый.

По словам Череватого, оккупанты несколько изменили тактику: они уже не действуют в составе ротных или батальонных тактических групп, а разбиваются на мелкие группы до 20 человек и рассредоточено идут по полю боя, пытаясь приблизиться к передовым позициям украинских войск, чтобы вступить в ближний бой.

Череватый назвал еще одно направление, которое пытается атаковать враг

Череватый отметил, что оккупанты также пытаются быть активными на Авдеевском направлении, продолжая там штурмовые действия.

"Это после Бахмутского, наверное, следующее за активностью направление. И время от времени пытается контратаковать на Луганском направлении. Однако также эти атаки терпят неудачи, они терпят потери и отступают", – добавил он.

Как рассказал Череватый, российские армейцы могут переносить свои штабы вглубь области, так ведь было неоднократно, но эту информацию следует проверить. "У них задача прошла, и когда они понимали, что может быть решительный удар ВСУ, они переносили свои штабы, логистические структуры, которые влияли на управление и обеспечение войск", – дополнил он.