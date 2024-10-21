Продолжается штурм украинских позиций в Торецке: обзор ситуации на фронте от Генштаба

Российские оккупанты продолжают удерживать инициативу на поле боя и наступают на нескольких направлениях. Продвижение противника стоит ему огромных потерь. Украинские защитники отважно держат оборону.

С начала этих суток произошло 107 боевых столкновений. Активнее всего враг вел себя на Покровском и Кураховском направлениях.

Смотрите также Враг прорвал украинскую оборону в Часовом Яру: в ВСУ отреагировали на публикацию Bild

Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник 2 без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Стельмаховки, Родникового, Вишневого, Зеленого Гая, Песчаного и Лозовой. Украинские защитники остановили 2 вражеских атаки. Еще два боестолкновения по состоянию на 22:00 продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Петропавловки, Катериновки, Лимана Первого и Тернов. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили 2 штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Переездного, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, сейчас продолжается штурм позиций украинских подразделений в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз атаковал в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Наши защитники отбили 27 штурмов. Восемь атак продолжаются по состоянию на 22:00, ситуация контролируется.

На Кураховском направлении враг совершил 27 попыток прорвать нашу оборону вблизи Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Двадцать два боестолкновения завершены, еще пять – до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник 5 раз атаковал наши подразделения у Богоявленки, Новоукраинки и Золотого. Сейчас еще продолжается одна атака оккупантов.

На Ореховском направлении войска захватчиков один раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши войска отбили 4 атаки, противник успеха не имел.

На остальных направлениях – без особых изменений.