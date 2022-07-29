ВСУ успешно отбили несколько штурмов на Востоке – оккупанты с потерями отошли

Вооруженные силы Украины 29 июля отбили сразу несколько штурмов российских войск. Поскольку оккупанты не смогли продвинуться, им пришлось отступать с потерями.

Об этом рассказали в оперативной сводке Генштаба ВСУ. В ней доложили о ситуации по всем направлениям по состоянию на 18 часов.

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Где россияне шли в наступление 29 июля

Вражеские войска шли в бой с попыткой занять более выгодные позиции сразу возле 7 населенных пунктов. ВСУ отбили штурмы возле:

Соледара;

Вершины;

Семигорья

Авдеевки;

Каменки;

Красногоровки;

Песков.