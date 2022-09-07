Россия нанесла более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по Украине: где удалось отразить атаки

Российские оккупанты продолжают идти в атаку на Донбассе. Наши защитники пытаются отразить каждое наступление противника и нанести ему максимальные потери.

Вражеские войска активно ведут воздушную разведку. Кроме того, они пытаются улучшить свое логистическое обеспечение.

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За сутки оккупанты нанесли более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины. Для этого они совершили до 20 самолетовылетов. Под удар попала инфраструктура в районах Харькова, Больших Проходов, Белогорки, Костромки, Сухого Ставка и Безымянного.

Какая ситуация на отдельных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях все без изменений;

направлениях все без изменений; на Северском направлении оккупанты накрыли минометным огнем Гай Черниговской области и Волфине, Запсилье, Мануховку и Стукаловку Сумской области;

оккупанты накрыли минометным огнем Гай Черниговской области и Волфине, Запсилье, Мануховку и Стукаловку Сумской области; на Харьковском направлении неспокойно было возле Прудянки, Черноглазовки, Мироновки, Больших Проходов и т.п.;

неспокойно было возле Прудянки, Черноглазовки, Мироновки, Больших Проходов и т.п.; на Славянском направлении враг открыл огонь по Славянску, Большой Камышевасе, Долине, Краснополье, Дмитровке и Довгенькому;

враг открыл огонь по Славянску, Большой Камышевасе, Долине, Краснополье, Дмитровке и Довгенькому; на Краматорском направлении – обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки;

– обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки; на Бахмутском направлении россияне стреляли из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии по Бахмутскому, Соледаре, Бахмуту, Нью-Йорку, Зайцеву, Веселой Долине, Майорску и Яковловке;

россияне стреляли из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии по Бахмутскому, Соледаре, Бахмуту, Нью-Йорку, Зайцеву, Веселой Долине, Майорску и Яковловке; на Авдеевском направлении под огонь попали Авдеевка, Опросное, Водяное, Тоненькое и Первомайское;

под огонь попали Авдеевка, Опросное, Водяное, Тоненькое и Первомайское; на Новопавловском направлении россияне не предпринимали активных наступательных действий. При этом они били по Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке, Угледаре, Сладком, Золотой Ниве, Павловке и Времовке;

россияне не предпринимали активных наступательных действий. При этом они били по Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке, Угледаре, Сладком, Золотой Ниве, Павловке и Времовке; в Запорожском направлении к обстрелам населенных пунктов привлекали минометы, ствольную и реактивную артиллерию. "Горячо" было около Новоандреевки, Малых Щербаков, Малой Токмачки, Щербаков, Белогорья, Новополья, Свободного Поля и т.п.;

к обстрелам населенных пунктов привлекали минометы, ствольную и реактивную артиллерию. "Горячо" было около Новоандреевки, Малых Щербаков, Малой Токмачки, Щербаков, Белогорья, Новополья, Свободного Поля и т.п.; на Южнобужском направлении россияне стреляли вдоль всей линии столкновения и совершил 34 вылета воздушной разведки.

Успешные действия ВСУ

За сутки наши защитники отразили вражеские атаки возле Григоровки, Зайцево, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины и Опросного.

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Наша авиация нанесла 27 ударов и уничтожила вражеский склад боеприпасов повредила около 40 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники россиян. Подразделения ПВО за сутки уничтожили:

самолет Су-25,

вертолет Ка-52,

БПЛА,

5 крылатых ракет типа "Х-101".

Уменьшают русскую армию также украинские ракетные войска и артиллерия попали радиолокационные станции. Они поразили:

станции связи,

мостовые и понтонные переправы,

3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня.

Мощный урон ВСУ наносят и частным военным компаниям, которые враг привлек к войне. В Александровке на Харьковщине более 40% отдельных подразделений наемников считаются убитыми или тяжелоранеными. Кстати, тела погибших никто не идентифицирует, их просто списывают как "пропавших без вести".

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