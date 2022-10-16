ВСУ уничтожили командный пункт противника и многие районы сосредоточения техники

Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории. Пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако ВСУ сдерживают их.

Россияне обстреливают наши позиции по всей линии столкновения. В отдельных направлениях осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей, а также ведут воздушную разведку.

Читайте также В Минобороны назвали соотношение потерь Украины и России в войне: какое будет критическим

С начала суток оккупанты нанесли один ракетный и 10 авиационных ударов, 8 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня. В частности, удары получили Стрелечье и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области, Правдино и Белогорка Херсонской области.

Угроза запуска дронов из Беларуси

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не менялась. Однако в белорусской армии проводят плановую ротацию подразделений, привлекаемых к охране государственной границы.

Предупреждают об угрозе нанесения ракетных и авиаударов, а также применение ударных беспилотников Shahed-136 с территории Беларуси.

Какая ситуация на фронте

Оккупанты совершают обстрелы по всей линии фронта. Используют танки, минометы, реактивную артиллерию.

на Северском направлении – били из артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области;

– били из артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечье, Огурцово, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечье, Огурцово, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области; на Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздолевка, Серебрянка и Яковлевка Донецкой области;

– из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздолевка, Серебрянка и Яковлевка Донецкой области; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения;

противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения; на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 25 населенных пунктов. Среди них – Вольное Поле, Времевка, Великая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленый Гай, Щербаки, Орехов и Чаривное Запорожской области.

враг обстрелял более 25 населенных пунктов. Среди них – Вольное Поле, Времевка, Великая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленый Гай, Щербаки, Орехов и Чаривное Запорожской области. На Южнобужском направлении обстреляли районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухой Савок Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степовая Долина в Николаевской области.

Успехи ВСУ

Украинские защитники продолжают сдерживать врага. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла более 20 ударов. Удалось поразить 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один враждебный БПЛА. Ракетные войска и артиллерия поразили один командный пункт противника.

Может заинтересовать – у россиян критически нарушена логистика на Юге: видео