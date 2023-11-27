Офицер артиллерии одной из бригад объяснил 24 Канала, что хуже всего зимой является именно то, что в мороз уменьшается дальность стрельбы.

Смотрите также Нельзя останавливаться: полковник запаса объяснил, почему ВСУ нужно продолжать наступление

Как работает артиллерия зимой

Защитник объяснил, что в морозную погоду пушки теряют в своей дальности в результате подмерзания пороха.

В общей сложности из-за морозов артиллерия может потерять в дальности своей стрельбы до 1 километра. А для артиллерии – это очень много,

– объяснил полковник ВСУ.

Вторая проблема заключается в том, что во время морозов пушки становятся гораздо менее маневренными. К примеру, если это буксируемая гаубица, ее очень сложно буксировать. И когда бойцы заезжают на новую позицию, пушку обязательно нужно частично подкопать, чтобы ее скрыть. А копать замерзшую почву – очень сложно.

Более того, по словам офицера, во время стрельбы эта гаубица будет двигаться и сама будет закапываться в грунт. И если нужно переехать на другое место, то потом из примерзлого грунта ее достать трудно – нужна тяжелая техника типа "Урала" или "КамАЗа". А это всегда привлекает внимание.

Похожая ситуация и с самоходными артиллерийскими установками. Под САУ также необходимо выкопать хотя бы небольшое углубление – там обязательно накопится вода, которая во время морозов замерзнет. Тогда во льду замерзнут гусеницы.

Тогда ты просто или не сможешь двинуться, а если и сможешь, то там и оставишь замерзшие гусеницы,

– рассказал артиллерист.

Какая погода является самой плохой для бронетехники

Для бронетехники и БПЛА наиболее неблагоприятными погодными условиями являются середина осени или весенняя оттепель. Этот период связан с высокой влагой и частыми болотами. А болото ощутимо снижает проходимость бронетехники, в том числе колесной.