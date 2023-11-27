Офіцер артилерії однієї з бригад пояснив 24 Каналу, що найгіршим взимку є саме те, що в мороз зменшується дальність стрільби.

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Як працює артилерія взимку

Захисник пояснив, що у морозну погоду гармати втрачають у своїй дальності внаслідок підмерзання пороху.

Загалом через морози артилерія може втратити в дальності своєї стрільби до 1 кілометра. А для артилерії – це дуже багато,

– пояснив полковник ЗСУ.

Друга проблема полягає в тому, що під час морозів гармати стають значно менш маневреними. До прикладу, якщо це буксирувана гаубиця, її дуже складно буксирувати. І коли бійці заїздять на нову позицію, гармату обов'язково потрібно частково підкопати, щоб її приховати. А копати замерзлий ґрунт – дуже складно.

Ба більше, за словами офіцера, під час стрільби ця гаубиця рухатиметься й сама закопуватиметься в ґрунт. І якщо потрібно переїхати на інше місце, то потім з примерзлого ґрунту її дістати важко – потрібна важка техніка на кшталт "Урала" чи "КамАЗа". А це завжди привертає увагу.

Схожа ситуація й з самохідними артилерійськими установками. Під САУ так само необхідно викопати бодай невелике заглиблення – там обов'язково назбирається вода, яка під час морозів замерзне. Тоді у льоді замерзнуть гусениці.

Тоді ти просто або не зможеш рушити, а якщо й зможеш, то там і залишиш замерзлі гусениці,

– розповів артилерист.

Яка погода є найгіршою для бронетехніки

Для бронетехніки та БпЛА найнесприятливішими погодними умовами є середина осені чи весняна відлига. Цей період пов'язаний із високою вологою та частими болотами. А болото відчутно знижує прохідність бронетехніки, зокрема колісної.