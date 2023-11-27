Зупинка наступу дозволить російським окупантам накопичити достатню кількість сил та засобів. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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"Нам у жодному разі не можна зупинятися. Будь-яка зупинка дасть ворогу накопичити достатню кількість сил та засобів. А при бойовому зіткненні вони не зможуть накопичити", – наголосив військовий експерт.

ЗСУ зможуть тиснути на окупантів

Роман Світан зазначив, що росіяни виготовляють приблизно 7 тисяч боєприпасів на добу, також беруть до 3 тисяч іранських, китайських, північнокорейських. Використовують до 10 тисяч снарядів на добу. Запасу боєприпасів у ворога нема. Україна теж має приблизно 10 тисяч снарядів, але кращих.

Зараз ми за деякими позиціями навіть у тій же кількості боєприпасів виграємо у бойовій потужності. Ми можемо на них тиснути. Якщо їм дати можливість накопичити достатню кількість снарядів, щоб вони могли використовувати не 10 тисяч, а 60 – 70 тисяч, як минулого року, то перевага буде за ними у цьому сенсі,

– пояснив він.

Якщо припинити наступ, у ворога з'явиться можливість накопичити резерви. Загарбники хочуть відновити боєздатність військ, заморозити бойові дії, щоб українські захисники перейшли у глуху оборону, поки вони відновлять сили. Цього не можна допустити.

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