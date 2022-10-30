Оккупанты продолжают принудительную "эвакуацию" из Новой Каховки: какая ситуация на Юге
Источник:ОК "Юг"
Ситуация на Юге стабильно остается сложной, но контролируемой. Оккупанты держат оборону и пытаются удержать захваченные рубежи.
Оккупанты били, используя авиацию, РСЗО, ствольную артиллерию, минометы, танки. Обстреливали линию боевого столкновения, а также близлежащие территориальные общины. Активизировали и воздушную разведку.
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Захватчики продолжают "эвакуацию" людей
Оккупанты готовятся к обороне в Новой Каховке. При этом продолжают принудительную эвакуацию местного населения с улиц на побережье Днепра. Кроме Каховки, такие мероприятия продолжаются и по другим населенным пунктам правобережья.
- Россияне обстреляли морские торгово-транспортные пути Днепро-Бугского лимана, в частности, из РСЗО "Град".
- Из тяжелой артиллерии и РСЗО дважды обстреляли освобожденную в октябре Трифоновку.
- В течение боевого дня противник совершил 6 авиационных ударов по точкам развертывания ПВО, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники.
Ответ ВСУ
Украинская авиация не замедлила ответить. Нанесла 10 авиаударов по скоплению живой силы россиян и военной техники. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.
Потери врага на Юге:
- 57 оккупантов,
- самоходна артиллерийско-минометная установка "Нона",
- самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С",
- гаубицы "Д-20" и "Мста-Б",
- зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1",
- 1 танк,
- 7 единиц автобронетехники.
- Поврежден еще 1 танк и 3 единицы автобронетехники.
В Черном море – 10 вражеских кораблей
Группировка врага в Черном море составляет 10 кораблей. Среди них – 3 надводных ракетоносителя, вооруженные 24 крылатыми ракетами типа "Калибр", а также 1 большой десантный корабль.
В ОК "Юг" предупредили, что угрозы остаются актуальными. Это касается атак ракетами или дронами, обстрелов и минной опасности.
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