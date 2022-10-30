Оккупанты продолжают принудительную "эвакуацию" из Новой Каховки: какая ситуация на Юге

Ситуация на Юге стабильно остается сложной, но контролируемой. Оккупанты держат оборону и пытаются удержать захваченные рубежи.

Оккупанты били, используя авиацию, РСЗО, ствольную артиллерию, минометы, танки. Обстреливали линию боевого столкновения, а также близлежащие территориальные общины. Активизировали и воздушную разведку.

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Захватчики продолжают "эвакуацию" людей

Оккупанты готовятся к обороне в Новой Каховке. При этом продолжают принудительную эвакуацию местного населения с улиц на побережье Днепра. Кроме Каховки, такие мероприятия продолжаются и по другим населенным пунктам правобережья.

Россияне обстреляли морские торгово-транспортные пути Днепро-Бугского лимана, в частности, из РСЗО "Град".

Из тяжелой артиллерии и РСЗО дважды обстреляли освобожденную в октябре Трифоновку.

В течение боевого дня противник совершил 6 авиационных ударов по точкам развертывания ПВО, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники.

Ответ ВСУ

Украинская авиация не замедлила ответить. Нанесла 10 авиаударов по скоплению живой силы россиян и военной техники. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.

Потери врага на Юге:

57 оккупантов,

самоходна артиллерийско-минометная установка "Нона",

самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С",

гаубицы "Д-20" и "Мста-Б",

зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1",

1 танк,

7 единиц автобронетехники.

Поврежден еще 1 танк и 3 единицы автобронетехники.

В Черном море – 10 вражеских кораблей

Группировка врага в Черном море составляет 10 кораблей. Среди них – 3 надводных ракетоносителя, вооруженные 24 крылатыми ракетами типа "Калибр", а также 1 большой десантный корабль.

В ОК "Юг" предупредили, что угрозы остаются актуальными. Это касается атак ракетами или дронами, обстрелов и минной опасности.

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