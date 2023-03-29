Предыдущие недели прошли лучше. Уменьшилась активность окупантов по Херсону. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Важно Кинбурнская коса является "ключом" в три больших порта, – ветеран ВМС Украины

2 группы бьют по врагу

Ким объяснил, как работают ВСУ в этом направлении. 2 группы уничтожают врага.

У нас есть 2 экспериментальные группы, которые наносят ежедневное поражение и россиянам от этого не лучше...Мы их уничтожаем,

– рассказал политик.

По словам Кима, это результат, к которому мы готовились и двигаемся. Поэтому он надеется, что в следующие недели и месяцы активность захватчиков так же будет уменьшаться.

Что этому предшествовало

После контрнаступления ВСУ осенью 2022 года Кинбурнская коса осталась единственной территорией в Николаевской области, все еще находящейся под временной оккупацией.