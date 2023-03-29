Попередні тижні пройшли краще. Зменшилась активність окупантів по Херсону. Про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Важливо Кінбурнська коса є "ключем" до трьох великих портів, – ветеран ВМС України

2 групи б'ють по ворогу

Кім пояснив, як працюють ЗСУ на цьому напрямку. 2 групи знищують ворога.

У нас є 2 експериментальні групи, які завдають щоденного ураження і росіянам від цього не краще...Ми їх знищуємо,

– розповів політик.

За словами Кіма, це результат, до якого ми готувались і рухаємось. Тому він сподівається, що наступні тижні й місяці активність загарбників так само зменшуватиметься.

Що цьому передувало

Після контрнаступу ЗСУ восени 2022 року Кінбурнська коса залишилася єдиною територією у Миколаївській області, яка все ще перебуває під тимчасовою окупацією.