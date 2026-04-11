Пасхальные пробки на границах: какая ситуация на въезде в Украину
- На границе с Польшей в Пасхальные праздники образовались пробки.
- В таможенной службе призвали учесть ситуацию и выбрать альтернативные пункты пропуска.
В Пасхальные праздники существенно увеличилась нагрузка на границе. В частности, пробки фиксируют на пропускных пунктах Краковец, Шегини и Рава-Русская.
О ситуации на украинско-польской границе проинформировали в Государственной таможенной службе Украины.
Что происходит на въезде в Украину?
По состоянию на 13:00 11 апреля в пропускном пункте Краковец – Корчова готовятся к въезду около 70 легковушек и 280 грузовиков.
В то же время в пропускном пункте Шегини – Медика проезда ждут более 40 легковых и 110 грузовых авто.
Кроме того, в пропускном пункте Рава-Русская – Хребенне в очереди на выезд из Польши ожидает 230 грузовых транспортных средств.
В таможенной службе призвали водителей и всех, кто пересекает границу, учесть ситуацию и выбрать альтернативные пункты пропуска.
Будет ли пасхальное перемирие?
Во второй половине дня 11 апреля должно вступить в силу так называемое пасхальное перемирие. Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона уже определила механизм действий на случай его срыва.
По словам президента, если российские войска нарушат режим прекращения огня, Украина будет реагировать симметрично – отвечать на атаки такими же действиями.
Стоит также отметить, что ночью и утром россияне обстреливали украинские города. Оккупанты запустили на украинские города и села 160 ударных беспилотников различных типов, из которых около 100 составляли "Шахеды".
Под ударом, в частности, была Одесса. От атаки также пострадали Полтавщина и Донецкая область.