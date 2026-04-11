24 Канал Пасхальные пробки на границах: какая ситуация на въезде в Украину
11 апреля, 15:01
Пасхальные пробки на границах: какая ситуация на въезде в Украину

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • На границе с Польшей в Пасхальные праздники образовались пробки.
  • В таможенной службе призвали учесть ситуацию и выбрать альтернативные пункты пропуска.

В Пасхальные праздники существенно увеличилась нагрузка на границе. В частности, пробки фиксируют на пропускных пунктах Краковец, Шегини и Рава-Русская.

О ситуации на украинско-польской границе проинформировали в Государственной таможенной службе Украины.

Что происходит на въезде в Украину?

По состоянию на 13:00 11 апреля в пропускном пункте Краковец – Корчова готовятся к въезду около 70 легковушек и 280 грузовиков.

В то же время в пропускном пункте Шегини – Медика проезда ждут более 40 легковых и 110 грузовых авто.

Кроме того, в пропускном пункте Рава-Русская – Хребенне в очереди на выезд из Польши ожидает 230 грузовых транспортных средств.

В таможенной службе призвали водителей и всех, кто пересекает границу, учесть ситуацию и выбрать альтернативные пункты пропуска.

Будет ли пасхальное перемирие?

  • Во второй половине дня 11 апреля должно вступить в силу так называемое пасхальное перемирие. Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона уже определила механизм действий на случай его срыва.

  • По словам президента, если российские войска нарушат режим прекращения огня, Украина будет реагировать симметрично – отвечать на атаки такими же действиями.

  • Стоит также отметить, что ночью и утром россияне обстреливали украинские города. Оккупанты запустили на украинские города и села 160 ударных беспилотников различных типов, из которых около 100 составляли "Шахеды".

  • Под ударом, в частности, была Одесса. От атаки также пострадали Полтавщина и Донецкая область.