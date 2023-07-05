В России разносят, что МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС: действительно ли это так

В России массово распространяют информацию о том, что МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС. Отчасти это так, однако есть одно важное "но".

Российские пропагандисты цитируют заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что организация не выявила признаков минирования на ЗАЭС.

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Россияне умалчивают важную часть отчета Гросси

"Во время наших последних проверок мы не обнаружили никакой деятельности по минированию [на ЗАЭС], однако мы продолжаем сохранять бдительность ", – цитируют Гросси российские пропагандисты. Однако журналисты Bild привели продолжение его речи."

Распространяя слова Гросси, россияне умалчивают о продолжении его отчета, которое очень важно. Так, во время последних проверок МАГАТЭ не нашло признаков минирования ЗАЭС, но часть территории ядерного объекта россияне просто не допустили наблюдателей, о чем Гросси четко сказал.

Группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), постоянно находящаяся на атомной электростанции, еще не получила доступа к некоторым участкам станции,

– заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

Он уточнил, что части машинного зала и системы охлаждения все еще нуждаются в проверке. Гросси добавил, что МАГАТЭ очень серьезно относится к сообщениям о подготовке теракта на ЗАЭС и агентству известно, что ранее мины устанавливались вблизи АЭС и в некоторых точках станции.

Что происходит на ЗАЭС