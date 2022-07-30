Мы пережили лихие 90-е, на Херсонщине сейчас то же, – Дмитрий о ситуации в оккупированном городе

Каждый день новости из Херсона дают все больше надежды на то, что город освободят от российских оккупантов уже совсем скоро. Впрочем, сейчас ситуация остается очень напряженной.

Дмитрий о ситуации в оккупированном Херсоне

О ней 24 каналу рассказал Дмитрий Сивак – житель Херсона. Мужчине вместе с семьей пришлось покинуть родной дом и переехать во Львов.

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По словам Дмитрия, в Херсонской области сейчас 90-е, и даже хуже, ведь ходят с автоматами.

У него там, в оккупации, остались родители, которые выходят на связь очень редко, поскольку мобильной связи почти нет, а интернет появляется иногда только от неизвестных провайдеров.

Дмитрий рассказал, что пока у родителей нет возможности уехать из Херсона. К тому же вопрос куда ехать и как бросить хозяйство.

В Херсоне не все пророссийские

Нередко к Дмитрию подходят с вопросом о том, действительно ли все пророссийские в Херсоне, тогда он спрашивает: "Откуда вы это все взяли?". Говорит, что сам херсонский, знает много людей, равно как и его, и не может утверждать, что все пророссийские. По его словам, есть "ватники", но их там где-то 5%.

Сейчас ситуация какая – большая часть уехала из Херсона на подконтрольные Украине территории. То есть осталась меньшая часть Херсона и концентрация "ватников" выросла. Но, несмотря на такую концентрацию, несмотря на то, что туда завезли "титушек", люди выходят на митинги под автоматами, продолжают жить и ждать. Это факт,

– подчеркнул он.

Мужчина убежден, что переживем и эти "лихие 90-е", и обязательно отобьем Херсон.

Разговор с Дмитрием Сиваком в видеоформате: смотрите видео