Дмитро про ситуацію в окупованому Херсоні

Про неї 24 каналу розповів Дмитро Сивак – мешканець Херсона. Чоловікові разом із сім'єю довелося покинути рідний дім і переїхати до Львова.

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За словами Дмитра, на Херсонщині зараз лихі 90-ті, і навіть гірше, адже ходять з автоматами.

У нього там, в окупації, залишилися батьки, які виходять на зв'язок дуже рідко, оскільки мобільного зв'язку майже немає, а інтернет з'являється лише іноді від невідомих провайдерів.

Дмитро розповів, що наразі у батьків немає можливості виїхати з Херсонщини. До того ж питання куди їхати і як залишити господарство.

У Херсоні не всі проросійські

Нерідко до Дмитра підходять із запитанням про те, чи справді у Херсоні всі проросійські, тоді він питає: "Звідки ви це все взяли?". Каже, що сам херсонський, знає багато людей, так само як і його, і не може стверджувати, що всі проросійські. За його словами, є "ватніки", але їх там десь 5%.

Зараз ситуація яка – більша частина виїхала з Херсона на підконтрольні Україні території. Тобто залишилася менша частина Херсона і концентрація "ватників" зросла. Але попри таку концентрацію, попри те, що туди завезли "тітушок", люди виходять на мітинги під автоматами, продовжують жити і чекати. Це факт,

– підкреслив він.

Чоловік переконаний, що переживемо і ці "лихі 90-ті", й обов'язково відіб'ємо Херсон.

Розмова з Дмитром Сиваком у відеоформаті: дивіться відео