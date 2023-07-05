Радиационный фон в Украине в норме: какая ситуация в больших городах – карта

Ситуаций на Запорожской АЭС приковала внимание украинцев к делам с радиацией в целом в государстве. Однако переживать пока не нужно, потому что радиационные показатели во всех регионах в пределах нормы.

Утром 5 июля в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о наблюдении радиометрической сети в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской, Южноукраинской атомной станций и на территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы.

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Радиационные показатели – в норме

Собственно, эксперты зарегистрировали величины мощности экспозиционной дозы, находящиеся в пределах своих среднемесячных величин. Это свидетельствует не только об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно-опасных объектах нашего государства, но и об отсутствии переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить радиационный фон.

Влияние на окружающую среду выбросов от деятельности АЭС Украины было исчезающее малым. Высокая величина ПЭД на радиометрической сети была зафиксирована на метеостанции Чернобыль и составляла 166 нЗв/ч, что ниже контрольного уровня,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что дополнительное облучение населения Украины в результате работы атомных станций было значительно ниже допустимых уровней, определенных санитарно-гигиеническими регламентами в соответствии с действующими нормами.



Радиационная ситуация по Украине / Карта Укргидрометцентра

Различные цвета на этой карте обозначают разный уровень радиоактивного загрязнения:

красный – мощность экспозиционной дозы выше или равна 250 нЗв/ч;

– мощность экспозиционной дозы выше или равна 250 нЗв/ч; оранжевый – мощность экспозиционной дозы в пределах 200 – 250 нЗв/ч;

– мощность экспозиционной дозы в пределах 200 – 250 нЗв/ч; желтый – мощность экспозиционной дозы в пределах 150 – 200 нЗв/ч;

– мощность экспозиционной дозы в пределах 150 – 200 нЗв/ч; зеленый – мощность экспозиционной дозы в пределах 100 – 150 нЗв/ч;

– мощность экспозиционной дозы в пределах 100 – 150 нЗв/ч; голубой – мощность экспозиционной дозы в пределах 50 – 100 нЗв/ч;

– мощность экспозиционной дозы в пределах 50 – 100 нЗв/ч; синий – мощность экспозиционной дозы ниже 50 нЗв/ч;

– мощность экспозиционной дозы ниже 50 нЗв/ч; серый – данные не нашли.

Интерактивная карта с показателями радиоактивного загрязнения доступна на сайте Укргидрометцентра.

Отметим, что ночь на 5 июля на Запорожской АЭС прошла спокойно. В частности, уровень воды в пруду-охладителе станции – без изменений. То есть, он составляет 16,56 метра.