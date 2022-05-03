Какая ситуация с посевной кампанией в Украине и сеяли ли что-то фермеры на оккупированных территориях

В Украине почти закончилась посевная кампания, большинство областей уже завершили посев зерновых. На оккупированных территориях у фермеров почти не было возможности сеять.

Об этом рассказал глава Союза украинского крестьянства Иван Томич в эфире 24 канала.

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Какая ситуация с посевной кампанией

По его словам, на территориях, где украинская земля свободна от оккупантов, ситуация с посевной нормальная.

В этом году весна прохладная, это оказывает влияние на ход посевной кампании. Но в целом значительная часть областей уже завершили посев ранних зерновых и эта ситуация удовлетворительная. Дефицит топлива также отразился на ходе посевной, но катастрофически это не повлияло на ситуацию,

– подчеркнул аграрий.

Томич заверил, что большинство хозяйств запасалось еще с осени.

"Многие фермеры имели ресурсы еще на Новый год. Понятно, что кому-то чего-то не хватало, но люди помогали друг другу. Дефицит топлива не сорвал посевную компанию", – добавил он.

Сеяли ли зерновые культуры на оккупированных территориях

Аграрий подчеркнул, что проблематичной ситуация остается на оккупированных территориях или тех, где ведутся боевые действия.

Речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Там есть наши фермеры, которые частично или вообще не сеют зерновые. У них заминированы поля, отсутствуют материально-технические ресурсы и т.д.,

– сказал Иван Томич.

Иван Томич рассказал о посевной кампании в Украине и возможном голоде:



К слову, оккупанты вывезли с временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей несколько сотен тысяч тонн зерна. Заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий говорит, что это будет продолжаться.

По его словам, в регионах, которые временно заняли оккупанты, в фермерских запасах хранится около 1,5 миллиона зерновых. Они предназначены для посевных работ и изготовления муки и выпекания хлеба.

Только на Запорожье россияне вместе с грузовым транспортом похитили более 60 тонн пшеницы. В частности, из Мелитополя вывозят продукты, зерно и сельскохозяйственную технику и везут награбленное в направлении оккупированного Крыма.

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