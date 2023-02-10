Наблюдаются определенные улучшения: какая ситуация со светом в Одесской области

Во время массированного ракетного обстрела 10 февраля в Одесской области силы ПВО сработали на отлично, сбили 13 ракет. В области работают над стабилизацией энергосетей, есть определенные улучшения.

Об этом 24 Каналу сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Несмотря на сложную ситуацию с электроэнергией в регионе, бытовые потребители начали получать больше света.

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По словам Братчука, в Одесской области до сих пор сохраняется значительный дефицит в лимитах потребления. Одесса имела попадание 10 декабря. Когда последствия еще не были ликвидированы, произошло попадание 26 января. К тому же 3 – 4 февраля в Одесской области произошли аварии на объекте энергетической инфраструктуры, принадлежащей Укрэнерго.

Ситуация в Одесской области по состоянию на 10 февраля

Представитель Одесской ОВА сообщил, что в регионе наблюдается небольшое улучшение с электроснабжением. Критическая инфраструктура переключается на альтернативные источники питания – генераторы, которые область получила из разных регионов Украины.

Соответственно объем освободившейся электроэнергии подают бытовым потребителям. Представитель Одесской ОВА отметил, что одесситы и жители Одесского района уже ощутили улучшение.

Также в тестовом режиме отрабатываются графики стабилизационных отключений, пока чередующиеся с экстренными. В областном совете надеются, что эта положительная тенденция продолжится и дальше.

Братчук также поблагодарил всех, кто передал генераторы и поддержал Одесскую область в сложной ситуации – ГСЧС, ДТЭК, Укрэнерго.